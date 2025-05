Viso angelico e sguardo profondo: la riconoscete? Oggi è la donna più amata bella e affascinante dello spettacolo

Difficile riconoscerla, anche se la sua eleganza è sempre stata un segno più che distintivo, sobria senza eccessi, senza inutili ostentazioni. Oggi, invece, ha 44 anni e continua ad essere uno dei volti più amati della televisione italiana, acclamata dal pubblico come una vera e propria star.

La foto che circola in questi giorni, in bianco e nero, la ritrae giovanissima ma con gli stessi lineamenti che siamo abituati a conoscere.

Tratti ormai inconfondibili, anche se ora portano i segni del tempo, che è comunque stato gentile con lei, lasciando il suo volto quasi immutato.

L’erede dell’impero Trussardi

Eppure non è solo l’aspetto a renderla riconoscibile, ma quel modo misurato, elegante e mai fuori posto di stare al mondo. Un’attitudine che ha conquistato milioni di telespettatori, eppure dietro questa fama discreta c’è una storia che intreccia moda, famiglia, amore e tragedia.

Figlia d’arte, anzi d’impresa, il suo cognome è sia un peso che un ausilio, che ha sicuramente segnato tutta sia la sua carriera che la sua vita. È cresciuta nel mondo segreto di uno dei marchi italiani più amati nel mondo, quello fondato dal nonno e trasformato dal padre in un impero.

Una famiglia che ha saputo rendere lo stile italiano sinonimo di eccellenza in tutto il mondo, l’iconica famiglia Trussardi, pionieri del Made in Italy. Lei stessa, dopo studi in sociologia a Londra, ha scelto di rientrare e dare il proprio contributo come progettista, fianco a fianco con i fratelli.

Stiamo parlando ovviamente di Gaia Trussardi, oggi alla guida dell’azienda di famiglia, icona della moda contemporanea e donna di successo. La sua vita però non è stata solo passerelle e abiti alla moda, la famiglia Trussardi ha anche vissuto il lutto e la sofferenza.

Gaia aveva tre fratelli, ma il giovane Francesco è scomparso a soli 29 anni in un tragico incidente, un dolore profondo, che ha segnato l’intera famiglia. Ma è stato anche l’evento che ha rafforzato quei legami che oggi resistono al tempo e alle sfide, condividendo ora tutto con i fratelli rimasti.

Anche il suo percorso sentimentale racconta un cammino fatto di evoluzione e nuovi inizi, cangiante e mutevole come la moda stessa . Dopo il matrimonio con l’imprenditore Ricardo Rosen, da cui ha avuto due figli, Nicola e Isabella, oggi è legata all’attore Adriano Giannini, anche lui figlio d’arte.