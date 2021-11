Vite al Limite, la storia di Lupe Samano: pesava 291 kg, ecco com’è adesso

I fan di Vite al limite hanno visto Lupe per la prima volta nel 2016, quando è apparsa nella quarta stagione del reality. Vediamo oggi com'è diventata.

Le storie di Vite al Limite tengono incollate alla tv migliaia di fan che non resistono alla tentazione di scoprire come finiranno i casi degli obesi in condizioni gravi del dottor Nowzaradan.

Vite al Limite: il percorso dei pazienti del dottor Nowzaradan

Quest’ultimo, per chi non abbia mai seguito il reality, sottopone a un duro percorso di dimagrimento il proprio paziente. Si parte da una forte dieta per perdere i chili necessari per poi sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. A seguito dell’intervento, si prosegue con una dieta pi clemente che ha l’obiettivo di far abituare i pazienti ad avere un rapporto normale e non ossessivo con il cibo, per intraprendere una vita in salute.

Vite al Limite: la storia di Lupe Samano

Tuttavia, non tutte le storie di Vita al Liite hanno un liete fine, benchè in molti casi ci siano risultati comunque incredebili. Ad esempio, c’è una paziente che si era presentata dal dottor Nowzaradan in condizioni davvero difficili, la quale, però, è riuscita a fare un percorso importante: è riuscita a perdere ben 136 chili durante tutto il suo percorso.

Stiamo parlando di Lupe Samano, di cui magari non tutti i fan del reality si ricorderanno.

Quando è entrata nella clinica era in condizioni molto complicate, ma dopo 8 mesi di intensi sacrifici le cose sono iniziate a cambiate. Lupe si è rivolta al dottor Nowzaradan quando pesava ben 318 chili. La sua era storia molto delicata, considerando che non solo non poteva muoversi da casa, ma in aggiunta subiva violenze da quello che all’epoca era il suo fidanzato.

Vite al Limite: la storia di Lupe Samano che assumeva 10mila calorie al giorno

Motivi che la spingevano ad assumere l’incredibilità quantità di 10mila calorie al giorno. Una delle sue più grandi vittorie è l’essersi abituata ad un regime alimentare di 1.600 calorie quotidiane, riuscendo in questo modo a recuperare un peso normale e un aspetto diverso. Lupe, infatti, è arrivata a pesar 100 kg. Ed oggi sembra davvero un’altra persona.