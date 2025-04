Il rapper torinese Vito Shade è ricoverato in ospedale. E’ lui stesso, con un post sui social, a informare i fan, tra cui c’è molta preoccupazione. Le ultime notizie.

Vito Shade ricoverato in ospedale: il messaggio sui social

C’è preoccupazione tra i fan del rapper 37enne Vito Shade che ha pubblicato una storia su Instagram affermando di trovarsi ricoverato in ospedale.

Ma ecco le sue parole: “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunica con i miei. Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerà qui. Lo dico anche per chi mi ha scritto su wa e email per lavoro. Se vi risponde la mia collaboratrice tanto vi dirà che deve prima sentire me e io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Non finché non mi verrà cambiata quella foto di me*** che mi hanno messo almeno.”

Vito Shade ricoverato in ospedale: che cos’è successo al cantante

Come abbiamo visto Vito Shade è ricoverato in ospedale. Nella storia pubblicata su Instagram si vede il rapper in ospedale con le cannule per l’ossigeno e il saturimetro. Al momento non si conoscono i motivi per cui Shade sia ricoverato, il rapper ha voluto comunque tranquillizzare i fan aggiungendo un “mi rimetterò e ci vediamo presto” alla fine del post.