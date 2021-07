Vittorio Sgarbi contro Fedez: “Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni?”

Vittorio Sgarbi ha voluto dire la sua a Fedez dopo la diatriba tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi: la dura sferzata del critico d'arte al rapper

La questione che vede coinvolto Fedez nella diatriba sul DDL Zan non accenna a placarsi. Dopo le critiche nei confronti dell’ex premier Matteo Renzi, il rapper si è difatti scagliato anche contro il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Tutto ha avuto inizio dopo l’alterco tra Chiara Ferragni e il leader di Italia Viva, partito che ha chiesto alcune modifiche al tanto chiacchierato decreto contro l’omotransfobia.

Sgarbi interviene sui social contro Fedez

Tanto è bastato a scatenare le ire dell’influencer cremonese, che ha subito risposto sostenendo che “i politici fanno schifo” e che l’Italia è il paese “più transfobico d’Europa”. A sua volta Renzi ha definito la Ferragni una qualunquista, recriminazioni a cui ha nuovamente replicato l’ex giudice di X-Factor nonché marito della blogger. Nello specifico Fedez ha chiesto: “C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”.

Ecco allora l’intervento di Sgarbi, che ha domandato direttamente al rapper: “Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaf***lo Fedez”. Tali dure quanto dirette parole sono state riprese dal cantate su Twitter, che ha così precisato: