Momento difficile per il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha svelato qual è la malattia di cui soffre che lo porta a non riuscire più a fare nulla.

Vittorio Sgarbi, le condizioni di salute preoccupano

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi sta vivendo un periodo molto difficile, le sue condizioni di salute infatti preoccupano. Qualche settimana fa, Vittorio era in scena al Teatro Olimpico di Roma col suo “Arte e Fascismo”, e il pubblico non ha potuto non notare il suo volto emaciato e affaticato, tanto che in tanti si sono chiesti quale sia la malattia di cui soffre il critico d’arte. Ricordiamo anche che Sgarbi ha combattuto qualche anno fa contro un cancro alla prostata, dal quale però è guarito, grazie a un intervento e alle successive terapie. Qual è quindi la malattia di cui soffre attualmente Sgarbi? E’ stato lui stesso a rivelarlo in una intervista a Robinson, l’inserto de La Repubblica.

Vittorio Sgarbi svela la sua malattia: ecco perché non riesce a fare più nulla

Vittorio Sgarbi si è raccontato a Robinson, l’inserto del La Repubblica, asserendo di non stare bene: “Ho perso parecchi chili, faccio fatica a fare tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco, ora passo molto tempo a letti. E poi vedo male: per uno storico dell’arte non è il massimo”. Vittorio Sgarbi ha quindi rivelato di soffrire di depressione, una condizione che non aveva ha mai provato prima: “mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”. Sgarbi ha anche raccontato che il suo modo di affrontare la malattia è di passare attraverso una fase “di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende”.