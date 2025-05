Grave incidente in moto per Maria Carolina di Borbone: l'appello dopo lo schi...

Grave incidente in moto per Maria Carolina di Borbone: l'appello dopo lo schi...

Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, primogenita del principe Carlo e della principessa Camilla, duchi di Castro, è stata coinvolta in un grave incidente in moto. Fortunatamente, nonostante la gravità dello schianto, la giovane ha rilasciato le sue prime parole, raccontando l’esperienza e aggiornando sul suo stato di salute dopo l’impatto. Inoltre, ha rivolto un appello ai suoi follower tramite i social.

Tragico incidente in moto per Maria Carolina di Borbone

Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, primogenita del principe Carlo e della principessa Camilla, duchi di Castro, è stata coinvolta in un grave incidente in moto che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. La giovane, che compirà 22 anni a luglio, ha condiviso sui social alcune immagini e un messaggio in cui racconta quanto accaduto, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale.

Nata a Roma il 23 giugno 2003, Maria Carolina è figlia del principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, pretendente al titolo di capo della Real Casa Borbone-Due Sicilie, e di Camilla Crociani, erede del noto imprenditore Camillo Crociani e dell’attrice Edy Vessel. Appassionata di moto, Carolina si trovava a Monaco per assistere al Gran Premio di Formula 1. La sua Harley Davidson, con cui si è scontrata, le era stata regalata per il suo 18° compleanno.

“Sono viva per miracolo”: le prime parole dopo l’incidente e l’appello ai follower

“Sono incredibilmente fortunata ad essere viva. Mi sono schiantata di testa contro un muro mentre ero in moto e sono finita in rianimazione nell’unità di terapia intensiva. Sopravvivere a questo è stato un miracolo. Volevo condividere la mia esperienza come ho capito ora più che mai che le moto sono potenti ed emozionanti ma anche imperdonabili. Per favore, guidatela con attenzione. Indossate una protezione completa, specialmente un casco adeguato. Il mio mi ha salvato la vita”.

Maria Carolina di Borbone ha espresso profonda gratitudine per essere sopravvissuta all’incidente e ha voluto ringraziare con particolare affetto l’eccezionale team del Centre Hospitalier Princesse Grace per le cure ricevute nei giorni più difficili. Ha inoltre riconosciuto il valore dell’équipe medica d’emergenza e dei soccorritori intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, sottolineando come la loro rapidità e professionalità siano state determinanti nei momenti iniziali.