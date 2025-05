Un tragico incidente frontale ha sconvolto Montichiari nel pomeriggio di ieri, causando la morte di una donna di 46 anni. Coinvolta nello scontro tra due veicoli sulla strada provinciale SPBS236, la vittima lascia tre figli. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questo doloroso evento.

Incidente frontale a Montichiari: muore una madre di tre figli

Ieri, martedì 27 maggio, poco dopo le 17, un tragico scontro frontale si è verificato sulla strada provinciale SPBS236 a Montichiari. Nell’impatto tra due veicoli ha perso la vita una donna di 46 anni. L’uomo alla guida dell’altro mezzo, un 56enne residente a Varese, è stato invece trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Montichiari e Iseo, la Polizia Locale di Montichiari, i Vigili del Fuoco di Brescia e Castiglione delle Stiviere, oltre a un’ambulanza da Mazzano e un’automedica.

Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes, un’auto Ncc (noleggio con conducente) diretta verso Mantova, avrebbe invaso la corsia opposta probabilmente in seguito a un tentativo di sorpasso. Le indagini sono in corso e i rilievi sono affidati alla Polizia Stradale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti.

Incidente frontale a Montichiari: l’identità della vittima

La donna, residente a Carpenedolo e madre di tre figli, è deceduta sul colpo, rimasta intrappolata tra le lamiere contorte della sua vettura. La sua auto, una Peugeot, è stata completamente distrutta dal violento scontro con una Mercedes che procedeva in senso contrario.

La vittima è Fatou Ba, che si trovava alla guida della sua auto, probabilmente diretta verso Brescia, con l’intento di tornare dai suoi figli.