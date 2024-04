Diverse compagnie aeree stanno mettendo a disposizione molti biglietti low cost, sotto i 30 euro. Questo potrebbe essere il momento giusto per organizzare un viaggio.

Voli Low Cost, biglietti sotto i 30€ con diverse compagnie

Questo potrebbe essere il momento giusto per organizzare un viaggio, perché ci sono molti voli low cost da non perdere. Due voli su tre di Ryanair da Bergamo a Dublino al momento costano 14,99 euro, in data 30 aprile, e la stessa cifra riguarda anche un volo Palermo-Milano Malpensa per il 16 aprile. Un volo Bergamo-Tirana il 30 aprile costa 10,99 euro con Wizz Air e il Malpensa-Londra Gatwick per il 2 maggio con easyJet costa 18,49 euro.

Da aprile ad ottobre del 2024 le principali compagnie low cost hanno messo in vendita oltre 20 milioni di posti a meno di 30 euro, con collegamenti interni all’Italia oppure in Europa, come riportato da un’analisi del Corriere. I dati mostrano una certa “pressione” sui biglietti. Ci sono momenti in cui i prezzi, sia nazionali che internazionali, crollano. Questo perché le compagnie fanno fatica a riempire gli aerei in alcuni orari ma anche perché su alcune tratte la capacità di spesa dei clienti è limitata.

Voli Low Cost: i biglietti in vendita

Nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre 2024 le low cost analizzate, ovvero Ryanair, easyJet, Wizz Air, Volotea, Vueling, Transavia ed Eurowings, hanno messo in vendita più di 50 milioni di sedili su voli interni all’Italia o tra Italia ed Europa. Di questi, come riportato dal Corriere, 20,6 milioni costano al massimo 29,99 euro. Più della metà dei sedili low cost li offre Ryanair. D’estate i biglietti sono più costosi, ma secondo l’analisi Ryanair al momento sta mettendo in vendita 2 milioni di sedili al mese a luglio, agosto e settembre, a meno di 20,99 euro. Il minimo che si trova sui voli Ryanair è 14,98 euro, il prezzo più basso con easyJet è 17,49 euro, con Vueling si parte da 19,99 euro e con Volotea da 24. Wizz Air mette a disposizione biglietti a 10,99 euro nei mercati con più concorrenza.

Le tariffe più convenienti sono lontane dai momenti di picco, come il venerdì, la domenica e il lunedì. Per esempio, però, la rotta Genova-Napoli costa di meno il lunedì, e il prezzo più conveniente si trova il venerdì, mentre gli altri giorni della settimana sono più cari. Anche tra pochi giorni ci sono voli low cost, come il 5 aprile un Bergamo-Brindisi a 18,01 euro, che diventano 35,28 euro totali con il ritorno l’11 aprile. Per trovare i voli convenienti bisogna uscire dalla logica del “gregge”, come consiglia il manager di una compagnia low cost.