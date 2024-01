Dopo la pandemia i costi dei biglietti aerei sono aumentati e il rincaro dei prezzi non si arresterà nemmeno nel 2024. Nel 2023 si era registrato un aumento del 32% sulle tratte europee e ora, per i primi mesi del 2024, è previsto un ulteriore aumento del 20%.

L’aumento dei prezzi

Un’analisi preliminare condotta da Il Corriere della Sera mostra che tra gennaio e marzo 2024 si registrerà un rialzo di oltre il 30% rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso. Ad aprile i prezzi saliranno del 20% rispetto al 2023, mentre a maggio aumenteranno del 10%.

Il 2023 non è stato un anno facile per i passeggeri. I dati forniti da Eurostat hanno infatti mostrato come l’Italia, insieme alla Grecia, ha registrato il maggior rialzo delle tariffe aeree in Europa. Abbiamo visto come molti italiani, nel mese di dicembre, a causa dei prezzi sempre più alti, non sono riusciti a tornare nella regione di origine per le festività. Parliamo in particolare dei voli per Sicilia e Sardegna dove alcune tratte hanno superato i 500 euro per passeggero in classe economica.

Le cause

Alla base di un aumento così vertiginoso dei prezzi ci sono sicuramente diversi fattori. L’inflazione in primis, ma anche l’aumento del prezzo del carburante. Infine, c’è da considerare che il modello di business adottato negli anni da compagnie low cost come Ryanair ora non è più sostenibile.