Condannato a 29 anni Walter Biot, venne arrestato il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio.

La Corte di Appello militare di Roma ha confermato l’intero impianto accusatorio nei confronti dell’ex ufficiale Walter Biot. L’uomo è stato accusato di spionaggio dopo aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di poche migliaia di euro.

Le accuse a suo carico sono: rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete né riservate.

Eugenio Rossi, a capo del collegio di magistrati militari, ha confermato la condanna, del procuratore generale Vincenzo Ferrante che aveva chiesto 30 anni nel primo grado di giudizio.

Walter Biot condannato per spionaggio

Queste, le parole del suo legale Roberto De Vita, dopo la precedente condanna della Corte d’Assise di Roma, a 20 anni:

«Walter Biot è determinato, è una battaglia per lui ma anche di civiltà giuridica affinché nessuno possa essere giudicato con prove segrete. Siamo passati da 30 anni a 20 anni: questo significa che più si approfondisce e si ragiona su come questo processo ha fatto spostare la bilancia della giustizia verso la ragion di stato più che verso lo stato di diritto, più le pene si riducono. E siamo solo in primo grado».