Wanda Nara, confessione choc su Icardi: "Ho parlato con lui, cosa mi ha detto"

La showgirl ha rivelato quanto lo stesso Icardi le avrebbe confessato ammettendo però che potrebbe anche averle mentito. Cosa sappiamo

Una indiscrezione ‘bomba’ proveniente nientemeno che dalla sua ex. É quella lanciata da Wanda Nara in merito a Mauro Icardi e alla sua attuale

compagna China Suarez, con dichiarazioni rilasciate alla tv argentina che non lascerebbero molto spazio all’immaginazione. Wanda Nara avrebbe fatto

una chiara allusione ad una novità importante per il calciatore, una rivelazione che avrebbe fatto seguito proprio ad una sua conversazione con Icardi.

Precisando che “mi hanno chiamato per dirmelo” e rivelando: “Me l’ha raccontata lui”. Lasciando però intendere che potrebbe anche non esserci nulla di vero. Ecco che cosa è emerso.

Wanda Nara e la confessione bomba su Icardi: “Me lo ha detto lui”

Wanda Nara è stata interpellata dal programma argentino Puro Show mentre rientrava da una vacanza in California e ai microfoni della trasmissione argentina avrebbe sganciato la bomba rivelando cosa potrebbe molto presto accadere a Mauro Icardi. Rivelazioni che farebbero seguito ad una conversazione che i due avrebbero avuto: “Ho parlato con lui. Mi ha detto che sta cercando di essere felice. Forse molto presto arriverà la notizia che tutti immaginiamo. Io già la so, me l’ha raccontata lui, ma non voglio parlare di cose che non mi appartengono”.

La showgirl non ha voluto aggiungere dettagli ma il pensiero di tutti è andato subito alla possibilità che Mauro Icardi e China Suarez stiano aspettando un bebè?

“Non è una notizia bomba – ha poi aggiunto – mi hanno chiamato per dirmelo. Non parlerò di cose che già mi sfiniscono. Sono in un altro presente, non ne parlerò. Posso raccontarti di qualcuno che mi chiama per parlare di molte cose. Mi ha detto che sta cercando di essere felice e lasciamo che lui trovi quella felicità”. Ammettendo anche che potrebbe non esserci nulla di vero: “Forse mi hanno mentito, non lo so”.

Quando le è stato domandato se stesse alludendo alla possibilità possa arrivare un fratellino per le figlie Isabella e Francesca ha replicato: “Le mie figlie hanno già fratelli con Maxi López” facendo riferimento a Constantino, Benedicto e Valentino, nati dal primo matrimonio di Wanda Nara. Non è poi mancata una pesante frecciatina rivolta all’ex: “Non le ha neppure chiamate per la Festa del Bambino, figurati se andrà a dire loro una cosa del genere”.