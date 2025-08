Anche se la storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara è finita da un pezzo, il capitolo sembra tutt’altro che chiuso. Un gesto pungente del calciatore ha riacceso le polemiche, lasciando intendere che la guerra tra i due non sia ancora finita.

Accuse, video e battaglie legali: la faida tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua

Oltre alla disputa sui beni materiali, il conflitto tra Icardi e Wanda ha assunto toni sempre più delicati sul piano legale. Il calciatore avrebbe recentemente presentato denuncia contro l’ex moglie, accusandola di aver condiviso un suo video privato, che poi sarebbe stato diffuso dalla modella uruguayana Natasha Rey.

Stando alle parole di China Suarez, che è intervenuta sulla vicenda, quel filmato risalirebbe al 2021 e sarebbe stato inizialmente inviato da Icardi stesso alla Nara, durante il periodo in cui erano ancora sposati. La diffusione del contenuto sarebbe ora oggetto di indagine da parte degli avvocati delle parti coinvolte.

Di fronte alle nuove accuse, Wanda ha risposto pubblicamente dichiarando di non avere alcuna responsabilità:

“Non sanno più di cosa accusarmi. Lasciate che lo dimostri, non ho mandato niente”.

Mauro Icardi e Wanda Nara, tensione alle stelle: il clamoroso gesto del calciatore

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a essere segnata da tensioni sempre più accese. Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Pepe Ochoa nel programma Sálvese quien pueda su América TV, l’ex attaccante avrebbe deciso di svuotare l’armadio dell’ex moglie, lasciando la casa di Istanbul – un tempo dimora condivisa – priva di ogni traccia della soubrette.

A quanto pare, l’ex capitano dell’Inter avrebbe scelto di donare in beneficenza una serie di oggetti personali appartenenti a Wanda e ai figli, tra cui vestiti, scarpe, borse griffate e giocattoli, ancora presenti in Turchia. Ochoa ha sottolineato che la decisione non sarebbe stata influenzata da terzi, smentendo il coinvolgimento della modella China Suarez, attuale compagna del calciatore, e parlando invece di un’iniziativa partita esclusivamente da Icardi.

La scelta ha naturalmente acceso il dibattito online, anche perché – secondo fonti vicine alla Nara – l’imprenditrice non avrebbe mai autorizzato la rimozione o la donazione dei suoi beni, alcuni dei quali dal valore non solo economico ma anche affettivo. Per molti, si tratterebbe dell’ennesimo atto di ripicca in una lunga serie di provocazioni post-rottura, più che di un gesto altruistico.