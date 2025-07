Non c’è pace per l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi che, oltre a essere alle prese con la lunghissima battaglia legale con l’ex moglie Wanda Nara, ora si trova a dover fare i conti con la diffusione di suoi video intimi.

Mauro Icardi: i video intimi pubblicati dalla modella Natasha Rey

Mauro Icardi è sempre al centro del gossip.

Oltre alla battaglia legale con l’ex moglie Wanda Nara, una settimana fa la modella Natasha Rey ha dichiarato che il calciatore le avrebbe mandato dei messaggi compromettenti, mostrando anche un video intimo. L’ex attaccante dell’Inter ha subito negato di aver mai invitato contenuti privati alla Rey: “questa qui sarebbe una mia amante? Al massimo è lei che mi ha scritto in privato su Instagram, ma io non ho mai accettato i suoi messaggi e non le ho mai risposto. Non inventatevi le cose su di me, perché ho tutte le prove di ciò che dico.” Inoltre, pare che Icardi sia pronto a denunciare Wanda Nara, come si legge su Adnkronos, perché, secondo lui, sarebbe stata proprio l’ex moglie a diffondere i video intimi. Intanto però, ecco che sta circolando un nuovo video…

Icardi, nuovo video privato online: come ha reagito?

Come detto non c’è pace per Mauro Icardi, è stato infatti diffuso sul web un nuovo video privato, dove si vede il calciatore sotto la doccia. I fan, però si sono accorti che il filmato in questione è uguale a uno scatto pubblicato nel 2018 da Wanda Nara (all’epoca i due erano ancora sposati). Il team di Icardi ha subito reagito: “il nuovo filmato privato è stato modificato e non ha alcun collegamento con il contenuto diffuso la scorsa settimana”. Icardi, intanto, continua a sostenere che siano tentativi per diffamarlo.