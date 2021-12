Wanda Nara e Mauro Icardi, la foto “osé” ha scatenato il web

Tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è riaccesa la passione. I due sono stati immortalati in uno scatto "a luci rosse" che ha fatto scatenare il web.

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi pare essere ufficialmente ritornato il sereno. Dopo il “terremoto” scoppiato a seguito dello scandalo con Eugenia China Suarez, i due sono stati immortalati in uno scatto “osé” che ha mostrato la coppia più unita che mai.

“Molta carne”, sono le brevi e inequivocabili parole che descrivono a pieno lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Wanda Nara Icardi foto, uno scatto che testimonia la passione nella coppia

La foto testimonia quindi come la passione tra di loro si sia finalmente riaccesa.

Del resto c’è poco spazio all’immaginazione. Lei infatti è sdraiata davanti a lui con addosso solo della lingerie bianca, mentre lui la guarda senza maglietta e con i tatuaggi ben in evidenza. Inutile dire che i commenti non sono mancati. “Ti invidio”, ha scritto un utente, mentre è un altro utente con toni più scettici ha invece affermato: “Non era necessario”.

Wanda Nara Icardi foto, il padre Andrés: “Non pensavo che la relazione avrebbe funzionato”

Nel frattempo il padre di Wanda Andrés, in un’esclusiva rilasciata alla testata “La Nacion” ha parlato del rapporto con Icardi e con il precedente genero Maxi Lopez: “Con Mauro non ho un rapporto sciolto, come ho fatto con Maxi, eravamo molto complici, avevamo idee molto simili. Andavamo a correre con le macchine, saremmo rimasti a giocare alla PlayStation fino alle cinque del mattino…”Ha quindi aggiunto: “Quando Wanda ha iniziato a frequentare Mauro, feci una previsione: non pensavo che la relazione avrebbe funzionato”.

Wanda Nara Icardi foto, il padre: “Sono stato il più prudente possibile”

Il padre ha poi proseguito spiegando di essere stato prudente a seguito dello scoppio della crisi nella coppia. “Ho cercato di non buttare benzina sul fuoco nonostante non fossi d’accordo su molte cose. Ma non volevo fare a Wanda del male. Difficile commentare quanto successo. Diciamo che la sostengo sempre”.