Wanda Nara, in lacrime per la malattia: teme di lasciare soli i suoi figli. Per fortuna Icardi è al suo fianco.

Ospite di Domenica In, Wanda Nara è finita in lacrime. Parlando della malattia che l’ha colpita qualche mese fa, ha ammesso che ha paura di lasciare soli i suoi figli.

Wanda Nara, in lacrime per la malattia: il timore per i figli

Wanda Nara ha rilasciato una bellissima intervista a Domenica In. Grazie alla sensibilità di Mara Venier, la donna è riuscita ad aprire il suo cuore, svelando i timori legati alla malattia. Da qualche mese, infatti, combatte contro la leucemia. La moglie di Mauro Icardi è partita proprio dalla notizia delle sue condizioni di salute, diventata pubblica ancor prima che lei la scoprisse.

Wanda Nara ha scoperto la malattia in tv

La Nara ha dichiarato:

“Mi è stato fatto del male quando è stata divulgata la notizia senza il mio consenso. Io ho saputo di avere la leucemia attraverso una notizia in televisione. Ho accettato Ballando con le stelle per pensare ad ‘altro’. Io mi fido dei medici in Argentina che mi seguono. Carolyn Smith mi ha dato il numero di una persona e mi ha aiutato tanto. Io ho paura per i miei figli che sono piccoli ed hanno ancora bisogno di me”.

Wanda ha scoperto di avere la leucemia in tv e, dopo lo chock iniziale, si è subito concentrata sui suoi figli.

Il messaggio di Wanda Nara

Parlando della malattia e dei figli, Wanda è finita in lacrime. Per fortuna, Mauro Icardi è al suo fianco, anche in questo periodo di lavoro a Ballando. Ha dichiarato:

“Io penso che la bellezza cambi nel tempo soprattutto dopo cinque figli. Però mia mamma mi ha detto che Mauro mi guarda innamorato. Lui è bravissimo con i miei figli e mi sta aiutando tanto soprattutto in questo periodo. A Ballando con le Stelle è dura e quando entro in gara pretendo di fare una bella figura. Io in Argentina non avrei mai partecipato ad una gara di ballo perché mi conoscono tutti. (…) Mi manca l’Argentina, lo ammetto infatti ogni volta che posso vado. Però io qui in Italia mi sento a casa. Sono tre mesi che sto vivendo intensamente a Roma ed ho creato un bellissimo gruppo. Mi sto divertendo tanto ed ho riempito la mia vita in questo periodo. (…) Il mio messaggio vuole trasmettere forza a tutte le persone che sono nella mia stessa situazione. Io anche a Roma sono seguita da un medico”.