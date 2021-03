Dopo gli ennesimi commenti poco graditi dei fan sui social, Wanda Nara ha deciso di reagire a modo suo

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per via del suo ultimo scatto apparso su Instagram. La bombastica moglie di Mauro Icardi ha di fatto condiviso online una foto molto sexy, ma che appare esser stata anche decisamente photoshoppata.

Il volto levigato come quello di una ragazzina e il punto vita da “vespa” hanno infatti scatenato i commenti dei tanti fan dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip, la quale ha poi reagito di conseguenza.

Visualizza questo post su Instagram siempre pero con que se acompañan ? Los mates ? Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La prova del ritocchino effettuato da Wanda Nara sarebbe stato peraltro ravvisato nello specifico nella gamba destra, che compie un avvallamento innaturale. Se migliaia son dunque stati like di apprezzamento, molti altri follower hanno invece sottolineato l’eccessiva modifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La simpatica showgirl argentina ha così pensato di cancellare tali commenti seduta stante, proprio come avrebbe fatto con le sue curve considerate in eccesso. A onor del vero, è proprio questa sua burrosità a renderla attraente e sensuale, rivelando di fatto l’inutilità di tali ritocchini secondo la gran parte dei suoi ammiratori.