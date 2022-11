Wanna Marchi in lacrime a Belve: cos’è successo

Wanna Marchi è scoppiata in lacrime nel backstage del programma di Francesca Fagnani, Belve.

L’ex Regina delle Televendite Wanna Marchi sarebbe scoppiata in lacrime nel backstage del programma di Francesca Fagnani, Belve.

Wanna Marchi in lacrime a Belve

Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete Wanna Marchi sarebbe scoppiata in lacrime nel backstage di Belve, il programma di Francesca Fagnani a cui ha concesso la sua ultima intervista tv.

Sempre secondo i rumor, l’ex Regina delle Televendite sarebbe scoppiata in lacrime per alcune domande a lei rivolte dalla conduttrice e per aver ricordato la scomparsa del suo compagno, Francesco Campana, deceduto alcuni mesi fa.

“Lui era un uomo straordinario. L’unico uomo vero che Dio ha creato l’ho avuto“, ha dichiarato Wanna Marchi, che sarebbe stata persino consolata da Francesca Fagnani per il suo lutto.

La scomparsa di Francesco Campana

La stessa Marchi aveva annunciato la scomparsa di Francesco Campana alcuni mesi fa a mezzo social.

“Amore mio, mi hai regalato 35 anni di amore, spensieratezza e allegria ma tutto questo continuerà a esistere nel mio cuore fino al giorno in cui ci ritroveremo. Grazie amore mio ed è bello che tutti di te dicano ‘una persona per bene’, fai buon viaggio“, aveva scritto. Ovviamente a starle accanto in questo momento per lei particolarmente difficile vi è sempre stata la figlia, Stefania Nobile, che ha partecipato con lei alla docuserie Netflix incentrata sulla loro storia.

Di recente le due sono balzate agli onori delle cronache per aver affermato pubblicamente di non essere pentite per le truffe da loro perpetrate in passato.