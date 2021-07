Will, “Estate” è la travolgente hit certificata disco di platino

Fenomeno da milioni di views e nuova icona del pop nazionale, "Estate" è il nuovo singolo di Will, già certificato disco di platino.

Will è una delle nuove icone del pop nazionale: dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico mettendosi in gioco a XFactor e in seguito al successo di “Bella uguale”, il suo nuovo singolo, “Estate” è già un successo certificato disco di platino.

Will, al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche e promettenti del nuovo pop italiano, che ha saputo conquistare i fan grazie al suo talento puro e genuino. Un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

Will, “Estate” è il nuovo singolo certificato disco di platino

A soli 21 anni si è fatto notare a XFactor 2020, conquistando il grande pubblico, e adesso vanta altri straordinari successi.

Il suo nuovo singolo, “Estate”, è già disco di platino.

“Estate” è una canzone travolgente e già diventata virale. Il brano è stato certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Il nuovo singolo di Will, uscito su etichetta Polydor (Universal Music Italy), sfiora i 23 milioni di stream totali su Spotify e il videoclip ufficiale ha superato oltre 8 milioni di click su YouTube.