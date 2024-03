Secondo il World Happinness Report 2024, promosso dalle Nazioni Unite, la Finlandia è il Paese più felice al mondo per la settima volta

Anche quest’anno la Finlandia ottiene il premio del Paese più felice al mondo nel World Happinness Report 2024.

Il premio ottenuto dalla Finlandia come il Paese più felice al mondo

Nel report promosso dalle Nazioni Unite, la Finlandia è il settimo anno consecutivo che si posiziona in vetta alla classifica come “Paese più felice al mondo”.

Le parole di una ricercatrice dopo la vittoria del premio della Finlandia

«I finlandesi sono probabilmente più felici perché possono contare su buone istituzioni, il che significa un governo ben funzionante, un basso livello di corruzione e un welfare solido. Ci sono poi altri aspetti della felicità finlandese che forse non possono essere replicati, ma da cui possiamo prendere ispirazione. Ad esempio, il legame con la natura che i finlandesi hanno, che sembra essere una componente molto importante nel modo in cui valutano la loro felicità». Afferma, la ricercatrice, Jennifer De Paola.

Le posizioni nella classifica dopo la Finlandia

La classifica si base sulle valutazioni delle persone in merito alla soddisfazione per la propria qualità della vita, Pil pro capite, sul sostegno sociale, sull’aspettativa di vita in buona salute, sulla libertà, la generosità e la corruzione.

La Danimarca e l’Islanda completano il podio, davanti alla Svezia, al quarto posto. Gli Stati Uniti sono in 23esima posizione; il Regno Unito è al ventesimo, mentre gli Emirati Arabi Uniti sono 22esimi. L’Italia è 41esima, dopo Malta e prima del Guatemala. Al 143esimo posto, l’ultimo, c’è l’Afghanistan.