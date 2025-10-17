X Factor 2025: la sesta puntata tra emozioni delle Last Call, team definitivi e ascolti record. Ecco come è andata.

Ogni giovedì sera, X Factor 2025 conferma di essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e discussi del momento. Tra audizioni mozzafiato, esibizioni mozzafiato e la tensione crescente delle Last Call, il talent continua a catturare l’attenzione del pubblico, conquistando spettatori sia davanti al televisore che on demand. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, tra emozioni e scelte audaci, guidano i loro team verso i Live, mentre la gara si fa sempre più intensa, tra solisti di talento e band pronte a sorprendere.

Ecco come è andata la sesta puntata.

X-Factor 2025: le Last Call e le scelte dei giudici

Ieri, giovedì 16 ottobre, è andata in onda la sesta puntata di X Factor 2025, durante la quale i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno completato la formazione ufficiale dei loro team grazie alla fase delle Last Call. Durante questa fase cruciale, ciascun giudice ha avuto a disposizione sette cantanti e ha dovuto selezionare tre artisti da portare ai Live, usando il meccanismo delle sedie. Non appena tutti i posti disponibili erano occupati, i concorrenti più meritevoli potevano letteralmente “scippare” la sedia ai rivali, rendendo la competizione ancora più intensa.

I team definitivi sono stati così formati:

Jake La Furia: Alessandro Tomasi, Amanda Bottini e Delia Buglisi

Paola Iezzi: Vincenzo Viscardi, Mayu Lucisano e Roberta Scandurra

Achille Lauro: Copper Jitters, Layana Oriot e Damiano Caddeo

Francesco Gabbani: Giorgio Campagnoli, Michelle Lufo e Piercesare Fagioli

Ogni giudice ha cercato di bilanciare talento e potenziale, dando vita a un gruppo variegato di solisti e band che promette di rendere i Live ancora più avvincenti.

Record di ascolti per la sesta puntata di X Factor 2025

La puntata ha conquistato una media di 849.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,9%. Un trend in crescita se confrontato con le precedenti serate: la prima puntata aveva raccolto 523.000 spettatori (2,6% di share), la seconda 683.000 (3,8%), la terza 596.000 (2,9%), la quarta 784.000 (3,6%) e la quinta 740.000 (3,5%).

La trasmissione, che va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e successivamente in chiaro su TV8, continua a confermarsi un appuntamento seguito e appassionante per gli amanti della musica.