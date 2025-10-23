È tempo di Live Show per X Factor 2025: scopri come votare e sostenere il tuo concorrente preferito tramite web, app o decoder in modo semplice e gratuito.

Luci puntate sul palco. Telecamere pronte. E una tensione che si taglia, quasi, con un coltello. X Factor 2025 — lo show Sky Original prodotto da Fremantle — entra nella fase più elettrica: i Live Show. Da stasera, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, il Teatro Repower di Assago diventa l’Arena dove tutto si decide.

Vediamo come votare i propri artisti preferiti.

X Facto 2025, il sogno entra nel vivo: come votare?

L’attesa è finita. X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella fase più accesa: i Live Show. Stasera, giovedì 23 ottobre, si accendono le luci dell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano). In diretta su Sky e in streaming su NOW, i dodici artisti si preparano a salire sul palco per giocarsi tutto. Dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, comincia la vera sfida.

Le squadre dei giudici — Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi — sono pronte. Ognuna con la propria visione musicale, il proprio stile, la propria scommessa. E per tutti da casa sarà possibile dare la propria preferenza, come votare online.

La squadra di Achille Lauro schiera Layana, eroCaddeo e l’X Pass Copper Jitters.

Quella di Francesco Gabbani comprende tellynonpiangere, Michelle e PierC.

Jake La Furia punta su Tomasi, Amanda e Delia.

Mentre Paola Iezzi guida Viscardi, rob e Mayu.

Tutti puntano a un traguardo preciso: arrivare al 4 dicembre, quando il palco di X Factor tornerà a illuminare Piazza del Plebiscito, a Napoli.

X Factor 2025, ecco come votare

Durante i Live, il pubblico sarà decisivo. Il voto sarà gratuito e accessibile tramite quattro canali ufficiali. Ecco come votare.

Sul sito xfactor.sky.it, accedendo da desktop o mobile con Sky ID, Facebook, Apple o Google.

Attraverso l’App X Factor 2025, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, sempre previa registrazione.

Dal decoder Sky Q, usando il tasto verde del telecomando.

Oppure su Sky Glass, con il tasto interattività.

L’app di X Factor 2025 è divisa in tre sezioni: