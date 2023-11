Morgan è tornato a parlare di X Factor, svelando che Zo Vivaldi degli Stunt Pilots è un collaboratore di Fedez. Non si tratta, quindi, di un talento che cerca di farsi conoscere, ma di un professionista.

X Factor, Morgan: confessione su Zo Vivaldi degli Stunt Pilots e Fedez

La cacciata da X Factor è ancora indigesta per Morgan, che continua a lanciare frecciatine al talent e ai suoi protagonisti. Nelle ultime ore, nella chat Whatsapp “Conferenza Stampa”, nella quale Marco Castoldi dialoga con oltre cento giornalisti e addetti ai lavori, è uscita fuori una notizia parecchio strana: Zo Vivaldi degli Stunt Pilots è un collaboratore di Fedez.

Le parole di Morgan su Zo Vivaldi

Morgan ha dichiarato:

“Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!”.

Zo Vivaldi degli Stunt Pilots ha collaborato con Fedez e Amici

Zo Vivaldi degli Stunt Pilots ha collaborato con Fedez nel disco Paranoia Airlines. La rivelazione di Morgan, però, non può essere considerata tale. Lo stesso Lorenzo Caio Sarti aveva parlato della cosa con Zetatielle Magazine:

“Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone. Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili”.

Non solo, Zo Vivaldi ha scritto anche canzoni per alcuni ex talenti di Amici di Maria De Filippi.