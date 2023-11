Fiorello torna su X Factor: il ritorno di Morgan è possibile?

Fiorello è tornato a parlare di X Factor e della cacciata di Morgan. Secondo lo showman siciliano, nel talent Sky ci sono due fazioni: una rivuole Marco Castoldi in squadra, l’altra no.

Nell’ultima puntata di Viva Rai2, Fiorello è tornato sulla cacciata di Morgan da X Factor. Lo showman siciliano sostiene di avere una fonte nei corridoi di Sky e che si sono create due fazioni: una rivuole Marco Castoldi nel talent, l’altra no. Il ritorno del giudice è possibile o i fan devono mettersi l’anima in pace?

Morgan non torna a X Factor

Fiorello ha dichiarato:

“Nei giorni scorsi vi avevo parlato di Morgan e del suo possibile ritorno a X Factor, in tempo per la finale. Io ho le mie fonti, lo posso dire adesso. Ho le mie fonti a Sky. Quello che mi hanno detto è questo. Ci sono due fazioni, Sky e Fremantle. Fremantle è quella che produce ed è quella che vuole Morgan. A loro piacerebbe tornasse. Sky, però, ha detto ‘stop Morgan’. Chi ha vinto dei due? Ha vinto Sky, purtroppo non lo vedremo più ad X Factor.”.