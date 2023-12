X Factor, Sarafine trionfa e Dargen D'Amico si rivolge a Morgan: "Ha reso questa edizione scoppiettante"

L’edizione di X Factor 2023 è giunta al termine tra polemiche e colpi di scena. A vincere questa edizione è stata Sarafine, produttrice classe 1989 che si è fatta notare per il suo timbro di voce molto particolare e sopratutto per il suo carattere frizzante. Dietro di lei si sono piazzati gli Stunt Pilots, “Il Solito Dandy” e Maria Tomba, una delle artiste che alla vigilia era stata accreditata tra i favoriti a conquistare il titolo. A non sfuggire è stato però il messaggio che Dargen D’Amico ha mandato a Morgan, giudice escluso dal talent show dopo le recenti polemiche.

X Factor, annunciata la vincitrice: chi è Sarafine

Psedonimo di Sara Sorrenti, Sarafine ha 34 anni ed è nata nel 1989 in Calabria, a Vibo Valentia. Dopo aver lavorato come assistente amministrativa, ha scelto di seguire la sua passione per la musica, iniziando un percorso da produttrice e cantautrice. Ciò l’ha portata a trasferirsi a Bruxelles. I suoi brani sono il frutto di una commistione di generi musicali diversi: dalla Tecno, passando per il Pop, alla Trap o ancora la Dubstep. Una volta annunciata la sua vittoria, Sarafine ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, i miei ragazzi. È stato un viaggio pazzesco”.