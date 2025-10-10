Tra i talenti che hanno saputo lasciare il segno in questo inizio di stagione di X-Factor, c’è senza dubbio Piercesare Fagioli, giovane di Casale Monferrato, classe 2001. Lo scorso settembre si è presentato sul palco dell’Allianz Cloud di Milano con la naturalezza di chi, pur avendo intrapreso un lungo percorso di studi in finanza, ha sempre avuto nel cuore un’unica vera passione: la musica.

Piercesare Fagioli commuove i giudici a X-Factor e conquista l’X-Pass

Fin da bambino aveva partecipato a concorsi canori, ma solo dopo la laurea ha deciso di dedicarsi seriamente a questo sogno. “Ho un sogno ed è fare questo come lavoro. Contro tutto e contro tutti ho deciso di provarci seriamente, perché sento che è la mia vita. Mi sono laureato in magistrale da poco, sono laureato in finanza, non troppo affine alla musica. Sono qui perché stare in un ufficio non è da me. Continuavo a fare pause ogni 20 minuti, altrimenti impazzivo. Avevo anche il sogno di dirigere l’orchestra, ma vada per il cantante. Ora mi dedico al 100% alla musica, con alti e bassi, ma non mi sarei mai immaginato di arrivare qui”. Nel corso delle audizioni, Fagioli aveva già toccato il cuore dei giudici con una versione acustica di Chandelier di Sia, un’interpretazione intensa che aveva fatto commuovere Francesco Gabbani e Paola Iezzi, entrambi visibilmente in lacrime. Paola, profondamente colpita, aveva confessato: “Non avevo mai pianto prima d’ora in televisione, tu hai qualcosa”.

Piercesare Fagioli conquista l’X-Pass: emozione a X-Factor

Ieri sera, Piercesare è tornato sul palco con Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, regalando una performance capace di lasciare tutti senza fiato. La sua voce ha conquistato nuovamente i giudici, in particolare Gabbani, che si è emozionato fino alle lacrime e ha deciso di giocarsi il suo X-Pass, il jolly che ogni giudice può usare una sola volta per portare direttamente un artista alla fase successiva. “Da quando ci siamo abbracciati l’altra volta alle audizioni, ho subito pensato ‘questo è il mio ragazzo’. Mi hai fatto piangere come Paola, hai qualcosa di speciale che sento. Mi gioco l’X Pass. Abbracciamoci. Ti voglio bene. Mi devo ancora riprendere. Io non so cos’altro dire se non che ti voglio bene. Ma poi come suoni il piano? Ci vediamo ai last call”. Insieme a lui, gli altri concorrenti che hanno ottenuto l’X Pass sono Mayu Lucisano, scelta da Paola Iezzi, Delia Buglisi, voluta da Jake La Furia, e i Copper Jitters, preferiti da Achille Lauro.