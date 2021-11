Youtuber pattina su un lago ghiacciato e cade nell’acqua gelata: 57enne morto dopo il ricovero

"Non vedevi l’ora di pattinare, ma qualcosa è andato terribilmente storto", ha scritto la compagna dello youtuber, che ora ne piange la tragica scomparsa.

Sarebbe dovuta essere una giornata di festa, per celebrare i suoi 57 anni. Invece, il momento si è trasformato in una tragedia. Uno youtuber da 1,2 milioni di iscritti stava pattinando su un lago ghiacciato, quando è caduto nell’acqua gelida ed è morto.

Youtuber pattina su un lago ghiacciato e muore cadendo nell’acqua

I fan, che su YouTube sono ben 1,2 milioni, lo conoscono come Apetor. Ma per i suoi affetti più cari è Tor Eckhoff. Il famoso youtuber, a soli 57 anni, ha perso la vita a causa di un tragico incidente.

Era un’esperienza che desiderava intraprendere e condividere con i fan.

Il 27 novembre, un giorno dopo essere caduto in un lago ghiacciato dove stava pattinando, l’uomo ha perso la vita. Stando a quanto riportato dal Sun, nel giorno del suo 57esimo compleanno il creator ha condiviso un messaggio che ora sembra premonitore. Sul suo canale, infatti, aveva pubblicato un video dal titolo “I Am Not Dead, I Am 57 Today”, cioè “Non sono morto, compio 57 anni”, e sembra che negli anni precedenti avesse già pubblicato contenuti simili.

Nel filmato Apetor era in una vasca e aveva il numero 57 scritto sulla testa.

Youtuber pattina su un lago ghiacciato e muore cadendo nell’acqua: la dinamica

Tor Eckhoff era andato a pattinare sul ghiaccio alla diga di Jakobs, poco distante da Kongsberg, in Novergia. Lì ha voluto realizzare uno dei suoi filmati.

Poi il tragico incidente: parte del ghiaccio che copriva il lago si è rotto, facendolo cadere nell’acqua gelata.

I soccorritori lo hanno estratto e trasportato d’urgenza all’ospedale Ullevål, dove è morto 24 ore dopo.

Youtuber morto in un lago ghiacciato, il ricordo della compagna

Tove Skjerven, la compagna di Apetor, lo ha ricordato sui social, dove ha scritto: “Sei andato in un’acqua vicino a Kongsberg e non vedevi l’ora di pattinare. Volevi anche filmare un po’ per un video su YouTube. Mi hai mandato un messaggio quando sei arrivato, con una foto di te e dell’acqua. “Bel rapporto”, hai scritto. Ma qualcosa è andato terribilmente storto”.

Poi ha raccontato: “Sei finito nell’acqua ghiacciata e questa volta non ti sei rialzato, come hai fatto tante volte prima. Alla fine, sei stato prelevato dai subacquei e mandato in aeroambulanza all’ospedale di Ullevål”.