Zangrillo parla della situazione di Berlusconi: "Sono sereno"

Alberto Zangrillo entra al San Raffaele e parla della situazione di Silvio Berlusconi ma senza cedere al “voyeurismo informativo”, perciò dice semplicemente: “Sono sereno”. Le parole del medico personale del leader di Forza Italia e responsabile della Terapia intensiva sembran voler fare da contrappunto allo sfogo che aveva avuto nei giorni scorsi contro le ricostruzioni mediatiche e social sulla malattia che affligge il senatore azzurro ed ex premier.

Zangrillo su Berlusconi: “Sono sereno”

Ha detto Zangrillo ai giornalisti: “È evidente che sono sereno, primariamente perché stiamo facendo del nostro meglio”. E ancora, nel chiarire, anzi, ribadire la sua duplice veste: “E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me“. Alberto Zangrillo è responsabile della terapia intensiva del San Raffaele di Milano dove è ricoverato Silvio Berlusconi, e medico personale del leader di Forza Italia.

Lo sfogo con i giornalisti sulle ricostruzioni

Soltanto poche ore fa il professor Zangrillo aveva avuto uno sfogo molto amaro sulle congetture in ordine alle condizioni di Berlusconi: “C’è un sacco di gente che si diverte a dire ca**ate”, ha detto il medico ai giornalisti appostati da oltre 24 ore in via Olgettina per raccogliere informazioni sul ricovero del leader forzista. E in chiosa polemica ed amara: “Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose che conoscono per niente”.