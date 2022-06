Zanzare disinfestazione naturale: come farla a casa

I giusti rimedi naturali, come la citronella, gli oli essenziali sono parte di una disinfestazione che caccia le zanzare da casa e dal giardino.

In estate possono giungere ospiti non sempre graditi e attesi nella propria abitazione o giardino di casa. Stiamo parlando delle zanzare che giungono a disturbare in ogni momento del giorno e della notte. Per tenerle lontane, sarebbe utile una disinfestazione naturale con prodotti specifici e rimedi adatti, come spieghiamo qui.

Zanzare disinfestazione

Con le zanzare che giungono in casa, sarebbe molto utile procedere a una disinfestazione degli ambienti in modo da proteggere l’abitazione da questi insetti sgraditi che si intrufolano dalle finestre o porte lasciate aperte durante la stagione estiva. Solitamente bisognerebbe cominciarla verso primavera, quindi nel mese di marzo.

Bisognerebbe procedere con degli interventi in quei luoghi con ristagni d’acqua dove questi insetti si intrufolano maggiormente, quindi vasche, tubi e altre fonti idriche. Va poi fatta da aprile a fine settembre. Ovviamente le condizioni meteo possono avere un certo impatto e influenza sul buon esito dell’intervento.

Alcuni rimedi naturali come le piante antizanzare non sempre possono funzionare per cui è necessaria una disinfestazione per allontanarle in maniera definitiva. Solitamente cominciano a essere attive e ad aggirarsi nei pressi di casa durante il periodo primaverile quando le temperature sono più miti.

Sicuramente la disinfestazione è un modo pratico e rapido per allontanare le zanzare dal giardino e scacciarle una volta per sempre per evitare che giungano in casa o nella zona verde e disturbare con il loro ronzio.

Zanzare disinfestazione a casa: consigli

La casa e il giardino possono essere preda di questi insetti molesti che, non solo disturbano durante la fase diurna, ma anche la notte dal momento che con il loro ronzio possono disturbare il sonno. Per questa ragione, una disinfestazione dai da te con rimedi e metodi naturali è la soluzione migliore per allontanare le zanzare dalla propria abitazione.

Si potrebbe anche affidarsi a ditte specializzate, ma considerando che i costi sono particolarmente esosi, ecco cosa fare e come risparmiare. Nel caso questi insetti fossero pochi, è possibile avvalersi di soluzioni naturali per tenerle alla larga. Le piante, i repellenti green o anche le zanzariere sono possibili alternative all’uso di pesticidi e altri prodotti dannosi.

Alcune piante come il geranio, la citronella, ma anche le erbe aromatiche agiscono come dei repellenti contro questi insetti. In questo modo, non solo si abbellisce la casa dando un aspetto diverso al giardino e ai balconi, ma si permette anche di scacciarle in modo che non si avvicinino alla casa.

Ci sono poi soluzioni come gli oli essenziali a base di timo, menta ed eucalipto solo per citarne alcuni, che sono metodi efficaci. Si possono anche realizzare e creare degli spray da spruzzare nei punti in cui hanno accesso in modo che non si avvicinino. L’olio di Neem ha proprietà repellenti e anche un dispositivo come Ecopest Home è la soluzione ideale per le zanzare in casa.

Zanzare: disinfestazione naturale

Per provvedere alla disinfestazione naturale delle zanzare sia in casa che nel giardino, per evitare l’uso di pesticidi e di insetticidi che sono particolarmente dannosi, è bene affidarsi a un rimedio naturale e valido come Ecopest Home. Una alternativa efficace ai soliti prodotti antizanzare che si trovano sul mercato.

Un repellente elettronico innovativo che usa la doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni per eliminare e scacciare in maniera definitiva le zanzare. Basta attaccarlo alla presa di corrente per evitare che questi insetti si allontanino immediatamente dall’abitazione.

Proprio grazie ai benefici ricevuti e alla sicurezza. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo ecologico, dal momento che non usa le batterie e, quindi evita di inquinare. Ha un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati, quindi alquanto ampio. Fornisce una protezione h24 per tutti i giorni della settimana. Una formula ecologica, sicura e silenziosa che non emette suono e non è fastidiosa per nessuno.

Inodore, non emette odori nel momento in cui è acceso. Ecopest Home funziona molto bene sia per le zanzare, ma anche per altri insetti quali moscerini, mosche, scutigere compreso anche i topi e roditori, permettendo di godersi la tranquillità e il relax della propria casa.

Ecopest Home non si ordina nei negozi o e-commerce per la sua esclusività e originalità, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si lasciano i dati nel form per poi attivare la promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere nel momento in cui giunge a casa con il pacco.

