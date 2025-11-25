Zelensky e Trump: Nuove Proposte per un Piano di Pace Innovativo per l'Ucraina

Zelensky e la sua delegazione hanno conseguito importanti modifiche al piano di pace proposto da Trump per risolvere la crisi in Ucraina.

La situazione attuale in Ucraina continua a evolversi, con il presidente Volodymyr Zelensky che sta lavorando attivamente per apportare modifiche al piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Dopo intensi colloqui a Ginevra, il piano originariamente composto da 28 punti è stato ridotto a 19, in un tentativo di rendere il documento più equo e meno favorevole alla Russia.

Modifiche chiave al piano di pace

Tra le modifiche più significative, è stata eliminata la clausola riguardante l’utilizzo dei beni russi congelati per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. Inizialmente, Trump aveva proposto che gli Stati Uniti ricevessero il 50% dei profitti derivanti da questi beni, una condizione che Zelensky ha ritenuto inaccettabile.

Le dichiarazioni di Zelensky

In un messaggio rilasciato al termine dei colloqui, Zelensky ha espresso il suo ottimismo riguardo ai progressi fatti: “La nostra delegazione è tornata da Ginevra con un piano che ora è più realistico e operativo. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, abbiamo compiuto passi significativi verso la pace”. Il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza di discutere le questioni più delicate direttamente con Trump, auspicando un incontro personale a Washington.

Le reazioni da Washington

Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha confermato che, sebbene al momento non ci siano piani per un incontro tra Trump e Zelensky, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Leavitt ha descritto l’atmosfera attorno ai colloqui di Ginevra come positiva, evidenziando che molti punti del piano sono stati approvati, mentre solo alcuni rimangono controversi.

Il ruolo di Trump e la sua visione

Tuttavia, secondo fonti del Washington Post, Trump mostra un approccio poco dettagliato nei suoi negoziati, con un’atmosfera di incertezza che regna all’interno della sua amministrazione. Un funzionario ha commentato: “Trump tende a dare direttive generiche e lascia che i suoi collaboratori si occupino dei dettagli, senza approfondire troppo le questioni”.

La posizione dell’Europa

Nel frattempo, la comunità europea si sente sempre più esclusa dai negoziati. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera ha sottolineato che per raggiungere una pace duratura è fondamentale coinvolgere anche le autorità europee. La tensione è palpabile, considerando che la guerra continua incessantemente, con bombardamenti e aggressioni che colpiscono i civili ucraini ogni giorno.

La reazione dei leader europei

Le dichiarazioni dei leader europei riflettono una posizione unitaria, con molti che chiedono di non negoziare cessioni territoriali senza il consenso dell’Ucraina. Alcuni, come il cancelliere tedesco Merz, hanno avuto colloqui proficui con Trump, esprimendo la necessità di un coinvolgimento attivo dell’Europa nel processo di pace.

La situazione in Ucraina rimane complessa e delicata. Il piano di pace di Trump, sebbene modificato, continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni tra i leader europei e il presidente Zelensky. La strada verso una soluzione duratura è ancora lunga e richiede un impegno sincero da parte di tutte le parti coinvolte.