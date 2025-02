Media USA: "Ipotesi Zelensky in esilio in Francia"

Dagli USA nuovo attacco al leader dell’Ucraina Volodymuyr Zelensky, il quale dovrebbe lasciare il proprio Paese per andare in esilio volontario in Francia. A dirlo una fonte vicina al Tycoon citata dal New York Post.

Zelensky verso l’esilio in Francia? Facciamo chiarezza

Zelensky ha sempre meno sostenitori nella cerchia di Donald Trump anzi, secondo una fonte molto vicina al Presidente degli Stati Uniti, citata sul NYP, il leader dell’Ucraina dovrebbe scegliere l‘esilio volontario in Francia: “La cosa migliore per Zelensky e per il mondo è che parta immediatamente per la Francia”. Secondo un’altra fonte: “ho sentito mesi fa che è giunto il momento di indire elezioni e di formare una nuova leadership in Ucraina.” Sembrerebbe sempre di più che alla Casa Bianca stia prevalendo un sentimento anti-Zelensky. Ricordiamo anche che negli scorsi giorno lo stesso Donald Trump aveva definito il presidente dell’Ucraina come un “dittatore”.

L’attacco di Elon Musk a Zelensky

Il rapporto tra USA e Zelensky è sempre più teso. Anche Elon Musk, vicinissimo come sappiamo a Donald Trump, ha espresso dure parole nei confronti del leader ucraino: “Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe con una valanga di voti, nonostante abbia preso il controllo di tutti i media ucraini, quindi ha annullato le elezioni. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni.“