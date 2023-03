Zingaretti: "Sulla salute mentale serve un piano nazionale"

Dopo aver varato il piano regionale “Aiutamente” nella veste di presidente della Regione Lazio, ora Nicola Zingaretti propone un piano nazionale strutturale rivolto particolarmente ai giovani

Zingaretti e gli interventi per la salute mentale

Con “Aiutamente”, che ha varato nel 2022 come presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha previsto un intervento integrato da circa 12mln di euro per fronteggiare l’emergenza salute mentale dei giovani: un contributo da assegnare a famiglie con un ISEE fino a 40mila euro, insieme a un intervento strutturale per l’assunzione di psicologi, oltre al rafforzamento dei presidi territoriali e nelle scuole.

Ora, nella veste di deputato, l’ex presidente della Regione Lazio , avanza una nuova proposta a livello nazionale, per rispondere ai tanti problemi legati alla salute mentale dei più giovani.

“Grave ridurre bonus psicologico”

Una proposta che Zingaretti ha raccontato in esclusiva a Fanpage, dopo aver snocciolato una serie di numeri impressionanti sull’aumento dei casi di disagio psicologico dei più giovani. Dovuti probabilmente a molteplici cause, dove la pandemia ha avuto un effetto deflagrante.

“Lasciare soli questi ragazzi e queste ragazze, i loro padri e le loro madri, è criminale. Anche perché la realtà è che una via d’uscita, oggi, la riescono a trovare solo le famiglie benestanti, che si fanno carico di costi per percorsi terapeutici spesso molto alti” afferma l’ex segretario del Pd che poi attacca il governo: ” Per questo, la scelta della destra di ridurre dell’80% per il 2023 i finanziamenti per il bonus psicologo introdotto dal Governo Draghi è gravissima, e rischia di produrre danni enormi per un’intera generazione”.

Il piano strutturale a livello nazionale

Secondo Zingaretti, occorre intervenire non solo attraverso i vari bonus ma proprio a livello strutturale:

“Credo che sia il momento che anche al livello nazionale ci si muova nella direzione di un intervento strutturale. Dobbiamo andare oltre il bonus, che comunque è una misura che dovrebbe essere sostenuta. Per questo bisogna varare un Piano Nazionale per la Salute Mentale. Un piano che dovrebbe mirare ad aumentare la presenza di una rete di ascolto nel territorio nazionale (ad oggi insufficiente) e a destinare maggiori risorse finanziarie per l’assunzione di psicologi e psicoterapeuti.

“E poi, diciamo ad alta voce: basta tabù!! -conclude Zingaretti – ” Del disagio psicologico si può e si deve parlare”.