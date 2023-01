10 figli dei VIP nati nel 2022: da Valentino Rossi a Rihanna

Fiocco rosa o azzurro? Molti VIP nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta o hanno vissuto per la seconda volta (o più) questa incredibile gioia: è il caso di Ed Sheeran che con la moglie Cherry Seaborn ha accolto la piccola Jupiter o ancora Alec Baldwin che dalla moglie Hilaria ha avuto la piccola Ilaria Catalina Irena.

Figli nati 2022: chi è diventato genitore per la prima volta

Iniziamo con il chiederci: chi ha vissuto per la prima volta la gioia della maternità/paternità per la prima volta? La lista che vedremo non è per nulla corta. Partiamo da Valentino Rossi che dopo aver concluso la sua carriera gloriosa in Moto GP è diventato padre per la prima volta di Giulietta, nata dalla relazione con Francesca Sofia Novello. Primo figlio anche per l’attrice Jennifer Lawrence che dal compagno Cooke Maroney ha avuto il piccolo Cy.

Fiocco rosa per la cantante Levante che ha dato alla luce lo scorso 13 gennaio la piccola Alma Futura.

È ancora avvolto nel mistero il nome del figlio di Rihanna avuto dal rapper A$AP Rocky e rimanendo nel mondo della musica anche per Sfera Ebbasta è arrivato un fiocco azzurro: lo scorso 21 giugno è nato Gabriel avuto dalla compagna Angelina Fiol Lacour. Sono stati invece tra i primi a diventare genitori Nick Jonas e Priyanka Chopra che hanno dato il benvenuto a Malti Marie.

La piccola è nata da maternità surrogata.

Chi ha già vissuto la gioia di essere genitore

Potrebbe essere visto come un caso a parte quello di Claudio Santamaria e Francesca Barra. La giornalista ha dato al mondo la piccola Atena, la prima figlia della coppia. Da una precedente relazione aveva avuto altri tre figli. Anche Claudio Santamaria da Delfina Delettrez Fendi aveva avuto in precedenza la figlia Emma. Discorso non molto diverso per Clizia Incorvaia che è diventata mamma bis.

Il piccolo Gabriele è il primo figlio avuto da Paolo Ciavarro, ma dalla precedente relazione con Francesco Sarcina era nata la primogenita Nina che oggi ha 7 anni. Fiocco azzurro per Kylie Jenner ha dato alla luce un maschietto dal rapper Travis Scott. Nel 2018 era nata la figlia della coppia, Stormi. Infine Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, nato lo scorso febbraio.