27enne morta dopo aver partorito la figlia

Una ragazza di 27 anni è morta dopo aver dato alla luce la sua prima figlia: troppo gravi le complicazione dopo aver partorito prematuramente.

27enne morta dopo aver partorito prematuramente

Federica Tarallo, 27enne di Monreale, in provincia di Palermo, non ce l’ha fatta. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si è trasformato in una tragedia: dopo aver messo al mondo la sua bambina, è morta a causa delle complicanze legate al parto. Una nascita prematura, arrivata al settimo mese di gravidanza, la figlia che non conoscerà mai.

Un dramma immenso, che ha colpito una giovane ragazza che già portava un grosso fardello: qualche mese prima di scoprire di essere incinta, infatti, Federica aveva avuto un aborto e aveva perso due gemellini.

La ricostruzione del parto e la morte di Federica

Tutto è iniziato inizio giovedì scorso, 23 marzo: prima il ricovero all’ospedale “Ingrassia” di Palermo, dove la mamma ha partorito d’urgenza in largo anticipo rispetto allo scadere del termine. Poi, il giorno dopo, il disperato trasferimento alla terapia intensiva dell’ospedale “Villa Sofia”. Un calvario lungo cinque giorni. Ma il quadro clinico della giovane era ormai compromesso, e il suo cuore ha così smesso di battere ieri.

La disperazione del marito, dei genitori, della sorella e degli amici è immensa.