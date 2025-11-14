Tragedia a Roma, un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un B&B. In manette un 25enne. Ecco che cosa è successo.

Tragedia a Roma: 27enne muore precipitando dal terzo piano di un B&B

Tragedia nella tarda serata di ieri, giovedì 13 novembre 2025, a Roma, in via San Calepodio, nel quartiere Monteverde.

Un ragazzo di 27 anni italiano e residente nella provincia di Frosinone, è morto dopo essere precipitato dal terzo piano del B&B in cui soggiornava. A dare l’allarme alcuni residenti, sul posto sono giunti i soccorsi ma, per il giovane, non c’è stato nulla da fare in quanto è morto sul colpo. Sul posto anche i Carabinieri al fine di capire quanto accaduto.

Tragedia a Roma, 27enne muore precipitando da un B&B: arrestato un 25enne

Per il ragazzo di 27 anni precipitato dal terzo piano del B&B a Roma in cui soggiornava non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. I Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 25 anni, che si trovava nell’appartamento con il 27enne, con l’accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi avrebbero litigato fino a poco prima che il 27enne cadesse dalla finestra. Sul posto anche gli specialisti della VII sezione del Nucleo Investigativo dei carabinieri.