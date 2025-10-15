Tragedia a Roma dove, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 ottobre 2025, un uomo di 50 anni ha perso la vita precipitando dal quinto piano del condominio in cui viveva, in zona Appio Latino.

Ieri pomeriggio a Roma, in via Albalonga, in zona Appio Latino, un uomo di 50 anni è precipitato dal quinto piano del condominio nel quale abitava.

L’uomo ha fatto un volo di 15 metri ed è morto. A trovare il suo corpo senza vita sono stati i condominio che, sotto shock, hanno subito chiamato i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 50enne. Le indagini sono in corso per capire come mai sia caduto dal quinto piano.

Un uomo di 50 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano del condominio in cui viveva. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dove è stata disposta l’autopsia. E’ aperta infatti un’indagine per capire le cause della caduta. La prima ipotesi è che sia sia trattato di un suicidio. Le indagini e le testimonianze potranno confermare o meno questa ipotesi.