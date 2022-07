In pochi minuti il capoluogo pugliese è diventato una sorta di "Venezia del sud" causa meteo: a Bari turisti ballano tra le strade allagate dal maltempo

Arrivano dalla splendida Bari le immagini di alcuni turisti che ballano tra le strade allagate dal maltempo. Le immagini di un gruppo di crocieristi che ha trasformato il disagio in allegria fanno il giro del web. Da Bari a Venezia è un attimo e non in termini di distanza ma di condizioni, solo che a Venezia l’acqua in strada la portano le maree ed a Bari la porta in maltempo, per la precisione un furioso acquazzone che nei giorni scorsi non ha impedito affatto ad un gruppo di turisti di godersi un bel tour dello splendido capoluogo pugliese.

Turisti ballano tra le strade allagate

E non solo di goderselo, come riportano i media locali, ma addirittura di accennare passi di danza sotto la pioggia battente (un classico di chiaro imprinting cinematografico) e di farsi immortalare in foto allegre e spensierate che stanno facendo il giro del web. In particolare sulla pagina social de “Il Trenino della Felicità”, servizio turistico che dagli anni 60 consente ai visitatori di effettuare un tour muovendosi su un trenino su gomma.

Il Trenino della Felicità diventa “barchetta”

E sulla pagina Facebook del “Trenino” la responsabile, Roberta Crocetta, ha immortalato e fissato quei momenti di spensieratezza assoluta. Ha spiegato l’operatrice ai media locali: “I turisti italiani e spagnoli l’hanno presa con filosofia. Quando capitano circostanze come questa, che dipendono solo dalla natura, c’è chi si lamenta e chi prova comunque a divertirsi”. E in chiosa allegra: “Per una mattina il nostro trenino è diventato una barchetta”.