A Verissimo Luigi Strangis racconta del suo periodo difficile

Per Luigi Strangis sarebbe un periodo non fra i migliori e lui lo ha detto a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il vincitore dell’edizione numero 21 di Amici ha voluto presentare il suo nuovo singolo, Adamo ed Eva. E ha detto: “Mi sono trasferito a Milano, nuova vita, sto bene“. Poi l’allusione ad un qualche disagi prendendo spunto dalla sua canzone: “Una Eva è difficile trovarla, aspetto che arrivi. Sono un tipo che da solo sta bene”.

Luigi Strangis e il suo periodo difficile

Ma Luigi ha qualcosa che forse sente di dover dire di dover vivere prima ancora di dirlo. Ed ha proseguito: “Tuttavia ho dei momenti no, una persona ha bisogno di qualcuno al suo fianco che può essere qualsiasi persona vicino a me, che può essere un amico o una ragazza”. Poi la chiosa mesta: “Però per ora non c’è”. E ancora: “Questo è stato un periodo no, ho perso mia nonna ed è stato un periodo che ho affrontato in maniera particolare.

La malattia di una persona amatissima

Ed è stato difficile perché dopo otto mesi di Amici l’ho vissuta poco”. E poi: “Una volta uscito poi, ritrovarmi in quella situazione lì, lei non è stata bene, l’Alzheimer, non è stato semplice affrontare quella situazione”. Poi la chiosa: “Da piccolino io stavo sempre con lei perché i miei genitori lavoravano e non sapevano a chi lasciarmi. Mi accompagnava all’asilo, era stupendo“.