A Verona, una donna è stata assassinata nella sua abitazione mediante l'uso di un'arma da fuoco.

In Vago di Lavagno, provincia di Verona, si è verificato un grave episodio di violenza domestica in cui Alessandra Spiazzi è stata uccisa. Il figlio quindicenne, ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale. L'incidente, incluso l'identificazione del responsabile e i dettagli degli spari, è ancora in fase di indagine dai carabinieri e l'area attorno alla loro casa è stata isolata per le indagini. L'interrogatorio del marito è stato condotto come testimone.