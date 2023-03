Abbandonano un neonato davanti ad una casa deserta e il piccolo quasi muore: dagli Usa arriva l’assurda vicenda di Juliannys Aviles che torna dal weekend e trova il bambino sulla porta. E che ha detto: “Essendo una madre, non so come qualcuno possa averlo fatto”. La donna era stata fuori città con la famiglia ed al ritorno, ha visto che qualcuno aveva lasciato davanti alla porta di casa loro un neonato, ancora seduto in un seggiolino auto. Lo stupore e l’indignazione di quella donna di Springfield nel Massachusetts, erano stati grandi, anche perché il piccolo non è morto solo per un caso.

Abbandonano neonato davanti ad una casa

Secondo la ricostruzione della polizia il piccolo era stato abbandonato ben due giorni prima del ritrovamento avveduto domenica sera ed è rimasto esposto a temperature, maltempo ed intemperie meteo non proprio lievissime. Ha detto la donna: “Quando lo abbiamo trovato la sua faccia era gonfia, i suoi piedi erano rossi e super gonfi, la pelle del suo corpo era tutta screpolata così come le mani, aveva bisogno di cure mediche”. Il bambino poi stato portato al Baystate Medical Center e gli agenti hanno fatto partire un’indagine. Pare che la vicina di casa della famiglia avesse notato già sabato mattina quel seggiolino davanti la porta ma pensava fosse la consegna di un corriere.

La lettera: “Prendetevi cura di lui”

Chi ha abbandonato il piccolo ha lasciato nello stesso seggiolino una lettera chiedendo di prendersi cura del bimbo e di tenerlo fuori dalla custodia dei servizi sociali. “Per favore, prenditi cura di me, mia madre mi ama ma non può prendersi cura di me in questo momento. Per favore, non consegnarmi allo stato, sono persone cattive. Grazie per avermi accolto. Dio ti benedica“.