Aborto, Chiara Ferragni contro Fdl: “Bisogna agire per salvare i diritti”

Chiara Ferragni: l’appello sull’aborto

Chiara Ferragni ha dimostrato di appoggiare una campagna contro Fratelli d’Italia e che è stata condivisa in queste ore dal canale di The Vision, rivista online lanciata nel 2017 dal cofondatore di Vice Italia, Andrea Rasoli.

Nel post condiviso dall’influencer sui social si legge: “Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. La moglie di Fedez ha aggiunto: “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano”. Chiara Ferragni ha così espresso dunque la sua avversione per il partito di Giorgia Meloni, che dal 2020 governa la regione Marche e che è in testa ai sondaggi per le elezioni politiche.

Più volte in passato Chiara Ferragni e suo marito si sono espressi pubblicamente su tematiche politiche e la stessa influencer ha più volte manifestato apertamente le sue posizione su tematiche sensibili quali l’aborto. Chiara Ferragni si è espressa anche su temi relativi ai diritti civili e alla discriminazione di genere e spesso si è scagliata contro il governo dando ai politici italiani dei “pagliacci”.