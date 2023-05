Un 46enne avrebbe compiuto abusi sessuali sulla figlioletta, all’epoca di soli 3 anni. L’uomo sarebbe arrivato addirittura a proporre all’ex compagno di avere rapporti con la piccola: è stato infine arrestato lo scorso 10 maggio. Un incubo lungo e mostruoso quello che sarebbe stata costretto a vivere la bambina, che oggi ha 11 anni. Il presunto orco dovrà rispondere alle accuse di violenza sessuale aggravata e possesso di materiale pedopornografico.

Abusi sulla figlioletta: l’uomo denunciato dall’ex compagno

Il 46enne avrebbe abusato della figlioletta per molti anni e, come se questo non bastasse, avrebbe anche filmato le violenze, che si sarebbero consumate all’interno di un camper. L’uomo è stato denunciato lo scorso 19 aprile da un ex compagno. Presentatosi in caserma, questi avrebbe mostrato una chat cin cui il 46enne gli proponeva di avere rapporti con la figlia. Come precisa Tag24, come prova della veridicità della proposta, il 46enne avrebbe inviato all’ex compagno anche immagini e filmati evidentemente espliciti. Il presunto padre pedofilo è stato arrestato come disposto dal Gip di Milano Guido Salvini.

Il 46enne è considerato pericoloso

Le indagini, coordinate dal pm Giovanni Tarzia, hanno reso noto un contesto morboso e inquietante. Il gip ha provveduto a sottolineare la pericolosità dell’uomo nell’ordinanza di custodia cautelare: “È evidente l’attuale e concreta pericolosità dell’arrestato, perché manifesta non solo una particolare propensione al compimento di violenze e atti sessuali nei confronti della figlia minore, ma anche un’evidente perversione e desiderio di includere altri soggetti negli abusi”.