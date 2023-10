Accoltella al cuore e uccide il fidanzato 24enne: l'allarme dei vicini

Emerge la verità dietro l’efferata aggressione al 24enne Kasey Anderson. È stata condannata la fidanzata 47enne Natalie Bennett. Il ragazzo era stato pugnalato al cuore ma la donna aveva detto alla polizia che era tornato a casa già in condizioni critiche. Il giovane è purtroppo morto dopo 20 giorni di agonia.

24enne muore dopo esser stato accoltellato al cuore: dopo mesi la fidanzata confessa l’omicidio

Il fatto è accaduto a marzo scorso. Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 25 anni. La vita di Kasey Anderson s’è purtroppo bruscamente arrestata nel peggiore dei modi. Una pugnalata al cuore, un dolore straziante che aveva attirato la preoccupazione dei vicini che, nel vedere il giovane agonizzante nel vialetto, hanno allertato la polizia. Sospetti erano i rumori di colluttazione che provenivano dall’abitazione della donna.

Lo stesso 24enne aveva allertato i sanitari, parlando di una ferita da arma da taglio provocata da un aggressore ignoto. All’arrivo dei sanitari, la dinamica sembrava già piuttosto chiara. Giunto in condizioni disperate all’ospedale, e sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, per il 24enne c’è stato poco da fare: è morto 20 giorni dopo, il 31 marzo.

La 47enne, ascoltata dalla Liverpool Crown Court, ha finalmente confessato l’aggressione, dopo che per tutto questo tempo aveva sempre mentito sulla natura dell’accaduto. “Natalie Bennett ha mentito all’operatore dei soccorsi perché sapeva benissimo quello che aveva fatto e non aveva scuse per questo” ha dichiarato l’accusa.

Dopo settimane di bugie e dichiarazioni di innocenza, finalmente la confessione in tribunale: “Lo amavo. Lo amo ancora. Avevo paura. Non gli avrei fatto del male. Non passa un giorno in cui non soffro pensando a lui“, ha detto la 47enne.