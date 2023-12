Il giovane è stato arrestato per aver accoltellato il nuovo fidanzato della sua ex: l'uomo non è in gravi condizioni

Un’aggressione che poteva assumere contorni drammatici si è consumata a Taranto, dove un ragazzo di 22 anni ha aggredito con alcune coltellate alla gola il 50enne neo-fidanzato della sua ex. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri: l’uomo aggredito, fortunatamente, non è in gravi condizioni di salute.

Accoltella il fidanzato della ex: aggressione a Taranto

Secondo quanto si apprende, il ragazzo avrebbe incontrato la sua ex e il suo nuovo fidanzato in giro per strada a Castellaneta (Taranto) e lì sarebbe nata una furiosa lite. I tre avrebbero iniziato a discutere per dissapori passati, ma mai sopiti, finché il 22enne non ha estratto un coltello dalla tasca. Il giovane ha colpito il 50enne alla gola con l’arma da taglio, procurandogli una profonda ferita dalla quale è sgorgato molto sangue. Il ragazzo è poi fuggito tornando nella sua abitazione di Matera.

Accoltella il fidanzato della ex: l’arresto

I Carabinieri del NOR di Castellaneta e della Stazione di Laterza hanno condotto le indagini e, osservando le telecamere di sicurezza della zona in cui era avvenuta l’aggressione, si sono sincerati di quanto era successo. Successivamente, si sono recati nell’abitazione di Matera del 22enne e lo hanno arrestato. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari. Il 50enne è stato, invece, accompagnato in ospedale in ricovero: le sue ferite sono meno gravi del previsto.