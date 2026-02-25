Questa sera, 25 febbraio 2026, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà anche Achille Lauro. Il cantautore veronese, durante la conferenza stampa, ha parlato della sua vita sentimentale. E’ fidanzato? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, Achille Lauro come co-conduttore della seconda serata

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, affiancando dunque Carlo Conti e Laura Pausini. Durante la serata, il cantautore veronese canterà “Perdutamente” per ricordare tutte le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, con Carlo Conti che ha sottolineato che si tratterà di un omaggio discreto in musica. Durante la conferenza stampa, Achille Lauro ha risposto anche a una domanda riguardante la sua vita sentimentale. Scopriamo cosa ha detto il cantautore veronese. E’ fidanzato o no?

Achille Lauro è fidanzato? La verità rivelata in conferenza stampa a Sanremo

Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa un giornalista ha chiesto al cantautore veronese se fosse felicemente accompagnato. Ecco come ha riposto il Achille Lauro: “Sono felicemente single.” A questo punto Carlo Conti ha colto l’occasione per una battuta: “Io invece sono ancora felicemente sposato.”