Il presunto flirt tra Achille Lauro e Chiara Ferragni ha suscitato grande clamore nelle ultime settimane. Le indiscrezioni sono nate dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha suggerito una relazione segreta tra i due mentre Chiara era ancora sposata con Fedez. Ora arriva il commento dell’artista in un’intervista al Corriere.

Achille Lauro parla di Fedez dopo i gossip

Achille Lauro è tornato a parlare della situazione, senza però confermare né smentire le voci di un possibile flirt con l’imprenditrice digitale.

“Alcuni hanno fatto dei pettegolezzi e della cronaca rosa il loro mestiere, e ne traggono profitto. Per fortuna io continuo a vivere nel mondo dei grandi sogni e di chi osa sognare in grande. Sono totalmente immerso nei miei progetti e, trascorrendo molto tempo a fare il mio meglio, non seguo il gossip, che sinceramente non mi interessa“, aveva dichiarato nei giorni scorsi al Corriere della Sera.

Poi, sul rapporto con Fedez, ha aggiunto:

“Per adesso non ci siamo visti e quindi non abbiamo parlato. Però magari succederà e capiterà poi… Io mi auguro di vederlo e di chiarire. Nel senso, questa qui è una roba montata da terze persone“.

Il cantante non esita ad affrontare un eventuale confronto con il rapper. La sua volontà di chiarire con Fedez evidenzia un desiderio di risolvere le questioni in modo diretto e trasparente, al di sopra delle speculazioni mediatiche. Il rapper, da parte sua, ha scelto di rimanere in silenzio. Dopo aver preso la parola in seguito alla puntata di Falsissimo, in cui è emersa la sua relazione con Angelina Montini, non ha più commentato l’argomento che lo ha messo sotto i riflettori del gossip.

Achille Lauro commenta la canzone di Fedez a Sanremo 2025

In queste ultime ore, Lauro si è espresso per la prima volta, rispondendo anche a una domanda sulla canzone di Fedez, “Battito”.

“Non l’ho ascoltata bene, ma so che sta piacendo. Sono contento per lui”.

Achille Lauro ha detto di sperare che, se Fedez ha vissuto momenti difficili in questi anni, riesca a ritrovare la serenità e a ristabilire il suo equilibrio.