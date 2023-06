Gli effetti delle alluvioni in Romagna si fanno sentire: a Conselice, in provincia di Ravenna, l’acqua di un fiume si è colorata di rosso.

A Conselice, in provincia di Ravenna, un canale si è colorato di rosso, mentre in un altro corso d’acqua si contano centinaia di pesci morti. Queste sono solo alcune delle conseguenze dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Entrambi i casi sono sotto studio dall’Arpae, la società della Regione che ha anche il compito di analizzare la balneabilità delle acque della Romagna. Particolare attenzione è riservata alle acque del canale Zaniolo, a Conselice nel Ravennate, che si sono colorate di rosso.

Si tratta di una tonalità decisamente anomala, come evidenziato dai tecnici dell’Arpae, che potrebbe dipendere dall’elevata presenza di sostanze organiche nell’acqua e dalla scarsità di ossigeno:

«L’esame microscopico ha rilevato la presenza di solfobatteri purpurei e di alghe unicellulari del genere Euglena, organismi che in determinate condizioni possono determinare una colorazione rossa delle acque e che proliferano in condizioni di elevato carico organico e di scarsità di ossigeno, situazione effettivamente riscontrata nelle acque del canale. Per confermare tali ipotesi – sottolineano i tecnici – si attendono tuttavia i risultati delle analisi chimiche in corso».