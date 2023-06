Il decreto Alluvioni prevede anche un bonus di 3.000 euro per sostenere i lavoratori autonomi, dopo il disastro avvenuto in Emilia Romagna.

Alluvione Emilia Romagna, bonus autonomi 3.000 euro: di cosa si tratta

La terribile alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna ha provocato dei danni molto gravi. Per questo è stato varato il decreto Alluvioni, che contiene anche un bonus autonomi. Questo contributo economico prevede lo stanziamento di massimo 3.000 euro una tantum per i lavoratori e le lavoratrici delle zone colpite, soprattutto autonomi con partita Iva e liberi professionisti che stanno accusando la sospensione dell’attività per le conseguenze dell’alluvione. La misura citata va ad aggiungersi alle altre, che attengono allo stop per i prossimi mesi per quanto riguarda le scadenze fiscali, contributive, le utenze e non solo.

Alluvione Emilia Romagna, bonus autonomi 3.000 euro: a chi spetta

I beneficiari di questo bonus sono autonomi e liberi professionisti. Ma quali devono essere le caratteristiche? I destinatari del bonus da 3.000 euro sono:

lavoratori autonomi, inclusi titolari di attività di impresa e liberi professionisti;

collaboratrici e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co);

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (gli agenti commerciali);

I requisiti sono: