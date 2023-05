Alluvione in Emilia Romagna, cosa sappiamo finora sul bonus per i lavoratori ...

Bonus Alluvione lavoratori autonomi del Governo Meloni: cosa sappiamo finora sull’indennità una tantum per i lavoratori indipendenti colpiti dall’emergenza.

Il Governo Meloni, attraverso il Decreto Alluvioni, ha destinato 298 milioni di euro per un’indennità una tantum da erogare a collaboratori coordinati e continuativi, nonché a lavoratori autonomi con partita IVA, che si sono trovati nella situazione di dover interrompere la propria attività a causa dell’alluvione. Questa indennità è prevista esclusivamente per coloro che operano in Emilia-Romagna, nelle aree colpite dall’emergenza, e che sono stati costretti a sospendere la loro attività produttiva.

Dato che non c’è ancora un testo definitivo, per ora occorre soffermarsi su quanto hanno affermato la Premier Meloni in Conferenza stampa e su quanto trapela da alcune fonti.

Indennità una tantum fino a 3000 euro

Quello che appare certo è che lo stanziamento permetterà l’introduzione di “un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro“.

Occorre quindi sottolineare che questo bonus sarà erogato come un’indennità unica, finalizzata ad affrontare la fase iniziale dell’emergenza e le sue immediate conseguenze, e non rappresenterà un sostegno strutturale per i mesi successivi al momento di ripresa. La soglia massima dell’indennità sarà di 3.000 euro, tuttavia gli importi potranno variare anche in base a criteri che devono ancora essere definiti.

La platea dei beneficiari

Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa e dalle prime bozze in circolazione, l’indennità una tantum sarà destinata a fornire sostegno alle seguenti categorie di lavoratori:

Collaboratori coordinati e continuativi;

Titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

Lavoratori autonomi, inclusi imprenditori e professionisti.

Per ottenere maggiori dettagli sulle aree geografiche coinvolte dalle nuove disposizioni del Decreto Alluvioni e, di conseguenza, per conoscere la platea di beneficiari interessati, sarà però necessario attendere la pubblicazione del testo ufficiale.