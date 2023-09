Il mondo della cultura italiano piange Domenico De Masi: il noto e stimato sociologo è morto sabato 9 settembre all’età di 85 anni.

Domenico De Masi morto per una malattia improvvisa

A portare via De Masi, volto molto noto anche negli ambienti televisivi dove sovente partecipava in veste di opinionista, è stata una malattia tanto improvvisa quanto aggressiva, scoperta lo scorso 15 agosto quasi per caso mentre si trovava in vacanza a Ravello. La notizia, improvvisa e sconvolgente, era stata riferita all’esperto di sociologia da parte dei medici che l’avevano preso in cura presso l’ospedale Gemelli di Roma: fin dal momento della diagnosi, infatti, è stato chiaro che a De Masi sarebbero rimasti pochissimi giorni di vita.

La nota del Movimento 5 Stelle

A dare notizia della scomparsa di De Masi sono stati gli europarlamentari del M5S, che in una nota hanno scritto: