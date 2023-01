Il Polesine dice addio a Fernando Guaraldo, amatissimo allenatore.

A darglielo la comunità di Fratta Polesine dove si era impegnato con le giovanili di calcio dopo una vita passata a fare l’infermiere. Da quanto si apprende il 72enne era un noto e stimatissimo allenatore nelle giovanili che nel gli anni aveva “formato decine di giovani calciatori nella Villanovese e nella Fiessese”. Guaraldo era una di quelle figure che nelle comunità danno un contributo fondamentale e silente.

Addio all’allenatore Fernando Guaraldo

Guaraldo, che lascia la moglie Giulia, il figlio Mirko e i nipoti, era anche un infermiere professionale, ormai in pensione. L’uomo viveva a Ramedello, una frazione di Fratta Polesine, e i media spiegano che era stato componente del direttivo provinciale dell’Aiac, l’Associazione italiana allenatori di calcio. Proprio con essa poche settimane Fernando aveva completato a Saguedo di Lendinara uno dei corsi di abilitazione Uefa.

L’embolia e l’aggravarsi improvviso

Purtroppo lo stimato e solare 72enne era affetto da una malattia cronica polmonare e per quel motivo era stato ricoverato per un’embolia all’ospedale di Rovigo. In un primo momento era sembrato che Fernando potesse farcela ma pochi giorni fa la situazione è precipitata ed è deceduto. I funerali si svolgeranno in chiesa a Villanova del Ghebbo giovedì alle ore 10,30.